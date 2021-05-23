Список растёт: всё больше местных избранников выступают в поддержку блока коммунистов и социалистов

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Накануне местные избранники ещё ряда населённых пунктов нашей страны выступили с декларациями в поддержку Избирательного блока коммунистов и социалистов.

Речь идёт о сёлах Сорокского, Кантемирского, Каушанского и Леовского районов. В заявлениях отмечается, что жители Молдовы рассчитывают на то, что в результате досрочных парламентских выборов к власти придут здоровые политические силы, которые смогут добиться развития нашей страны и благополучия всех её граждан.

– Мы выступаем против административной реформы, против продажи земли иностранцам, против ликвидации школ и больниц. Мы поддерживаем создание единого фронта всех государственников и патриотов за независимость и нейтралитет Молдовы – во имя спасения нашей страны, – отмечают местные избранники.

С декларациями можно ознакомиться здесь.

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