Список отечественных продуктов питания на прилавках супермаркетов будет расширен

Список отечественных продуктов питания на прилавках супермаркетов будет расширен

Список отечественных продуктов питания, представленных на прилавках супермаркетов, будет расширен. Такое решение приняли представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Ассоциации иностранных инвесторов в Республике Молдова (FIA), которые провели накануне совместное заседание для обсуждения данного вопроса.  

По итогам дискуссии стороны договорились о расширении и обновлении списка продаваемой отечественной продукции с целью соблюдения доли на полке не менее 50% в соответствии с действующим законодательством. Члены FIA аргументировали необходимость размещения 51% местных продуктов на полках и призвали дополнить список большим числом местной алкогольной, слабоалкогольной продукции и вин.

– Следуя примеру некоторых стран, мы считаем, что предоставление как минимум 51% линейной длины полки для отечественных товаров является мерой поддержки отечественных производителей и позволит популяризировать местное потребление, – сказал вице-председатель FIA Гокче Янасмаян.

В свою очередь, представители министерства сообщили, что в результате запросов они доработали и обновили список, согласовали его с профильными ассоциациями и направили в Экономический совет при премьер-министре для согласования с представителями торговых сетей.

– У страны есть огромный потенциал для производства агропродовольственных товаров и напитков. Молдавские продукты – лучшие, а изменение и обновление списка отечественных продуктов, представленных на полках торговых сетей в стране, обеспечит стабильность отечественных производителей. Министерство сельского хозяйства подтверждает позицию о важности соблюдения квоты на полке не менее 50%, мы открыты для обсуждения этого вопроса. Мы приветствуем и ценим позицию FIA по поддержке местных производителей в продвижении отечественных продуктов и местного потребления, – сказал министр Ион Пержу, пишет moldpres.md. 

Обновлённый список содержит около 338 тарифных позиций: свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, мед, выпечка,  мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы и т.д.

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