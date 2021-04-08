Список отечественных продуктов питания на прилавках супермаркетов будет расширен

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Список отечественных продуктов питания, представленных на прилавках супермаркетов, будет расширен. Такое решение приняли представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Ассоциации иностранных инвесторов в Республике Молдова (FIA), которые провели накануне совместное заседание для обсуждения данного вопроса.

По итогам дискуссии стороны договорились о расширении и обновлении списка продаваемой отечественной продукции с целью соблюдения доли на полке не менее 50% в соответствии с действующим законодательством. Члены FIA аргументировали необходимость размещения 51% местных продуктов на полках и призвали дополнить список большим числом местной алкогольной, слабоалкогольной продукции и вин.

– Следуя примеру некоторых стран, мы считаем, что предоставление как минимум 51% линейной длины полки для отечественных товаров является мерой поддержки отечественных производителей и позволит популяризировать местное потребление, – сказал вице-председатель FIA Гокче Янасмаян.

В свою очередь, представители министерства сообщили, что в результате запросов они доработали и обновили список, согласовали его с профильными ассоциациями и направили в Экономический совет при премьер-министре для согласования с представителями торговых сетей.

– У страны есть огромный потенциал для производства агропродовольственных товаров и напитков. Молдавские продукты – лучшие, а изменение и обновление списка отечественных продуктов, представленных на полках торговых сетей в стране, обеспечит стабильность отечественных производителей. Министерство сельского хозяйства подтверждает позицию о важности соблюдения квоты на полке не менее 50%, мы открыты для обсуждения этого вопроса. Мы приветствуем и ценим позицию FIA по поддержке местных производителей в продвижении отечественных продуктов и местного потребления, – сказал министр Ион Пержу, пишет moldpres.md.

Обновлённый список содержит около 338 тарифных позиций: свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, мед, выпечка, мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы и т.д.

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