Список одобренных ВОЗ лекарств от COVID-19 пополнили два моноклональных антитела

– Причиной для публикации новой версии рекомендаций стало то, что недавно были опубликованы итоги четырёх крупных клинических испытаний казиривимаба и имдевимаба. По их завершению можно рекомендовать использовать эти антитела для защиты самых уязвимых пациентов от развития тяжелых форм COVID-19, а также для лечения тяжелобольных, у которых нет собственных антител, – пишут исследователи.

Казиривимаб и имдевимаб – это моноклональные антитела, созданные специалистами американской компании Regeneron для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их комбинация была предварительно одобрена для применения в США, Японии и других странах мира.

В рекомендациях экспертов ВОЗ отмечается, что эти препараты недавно прошли сразу четыре крупных клинических испытания, в рамках которых учёные оценили возможность использования этих антител для профилактики и подавления тяжёлых форм коронавирусной инфекции. Опыты показали, что препараты на базе комбинации казиривимаба и имдевимаба особенно эффективно действуют на две группы пациентов.

С одной стороны, учёные обнаружили, что их предварительное введение защищает людей из группы риска от развития тяжелых форм COVID-19, а с другой – они выяснили, что они спасают жизни тех больных, чей организм не вырабатывает собственные антитела. В то же время учёные не зафиксировали серьёзных положительных сдвигов в состоянии остальных носителей SARS-CoV-2 и не открыли свидетельств того, что приём антител заметно уменьшал вероятность того, что здоровые добровольцы заразятся коронавирусом. Поэтому эксперты ВОЗ пока не рекомендуют использовать казиривимаб и имдевимаб для лечения любых других групп пациентов, кроме двух выше обозначенных, пишет ТАСС.

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