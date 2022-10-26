Список компенсируемых лекарств будет расширен

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Список компенсируемых лекарств пополнится новым препаратом, предназначенным для людей с сахарным диабетом II типа и сердечной недостаточностью. Стоимость лекарства будет компенсирована в пропорции 50% страховых фондов обязательной медицинской помощи.

Как сообщили в Минздраве, решение было принято Советом по лекарствам, компенсируемым из средств ОМС, передает moldpres.md.

Новый медикамент (Dapagliflozinum) относится к классу препаратов, содержащих специфические ингибиторы, применяемых при лечении сахарного диабета. В то же время он рекомендован Специализированной комиссией в области эндокринологии Минздрава как показанный для лечения первой линии людей, страдающих одновременно сахарным диабетом II типа и сердечной недостаточностью.

По оценкам Национальной медицинской страховой компании (НМСК), около десяти тысяч пациентов с хроническими заболеваниями смогут воспользоваться дапаглифлозином, на его компенсацию ежегодно из средств ОМС будет выделяться 40 млн леев (2 млн евро).

В то же время Совет по компенсируемым лекарственным средствам объявил на заседании 21 октября, что завершил рассмотрение дел о включении 11 других международных непатентованных наименований (МНН) препаратов в список компенсируемых лекарственных средств: пять – для лечения различных видов рака и шесть – для лечения шизофрении, эпилепсии, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, стенокардии, гипертонической болезни.

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