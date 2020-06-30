Спирт, сигареты, запрещённые вещества: несколько крупных партий контрабанды удалось обнаружить сотрудникам таможни (ФОТО, ВИДЕО)

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Спирт, спрятанный в тайнике в полу автомобиля, сотни тысяч сигарет и запрещённые вещества – несколько попыток контрабанды удалось пресечь мобильным бригадам таможенной службы.

Первый случай был зарегистрирован на трассе R-13 Флорешты-Бельцы. Таможенники остановили 37-летнего водителя автомобиля Dodge. В машине обнаружили резервуар с краном, из которого вытекала жидкость со специфическим запахом спирта. В итоге из тайника было изъято 240 литров этилового спирта. В салоне также обнаружили пластиковые бутылки со спиртосодержащей продукцией общим объёмом 110 литров.

Во втором случае сотрудники мобильных групп нашли в гараже у 54-летнего жителя Оргеевского района 350 000 сигарет без документов о происхождении. Мужчина заявил, что сигареты ему не принадлежат и просто находятся на хранении.

Ещё в двух случаях таможенники обнаружили в остановленных авто сотни килограммов токсичных веществ. По предварительной информации, запрещённые вещества были ввезены контрабандой: водители не могли представить какие-либо разрешительные документы на продукцию. За контрабанду токсичных веществ нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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