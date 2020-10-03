Спикер выступила за углубление партнёрства Молдовы и Германии

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По случаю Национального праздника Федеративной Республики Германия – Дня германского единства – Зинаида Гречаный направила поздравительные послания Председателю Бундестага Федеративной Республики Германия Вольфгангу Шойбле и Председателю Бундесрата Федеративной Республики Германия Дитмару Войдке. Она искренне пожелала больших успехов и процветания германскому народу.

С радостью констатирую хорошее взаимопонимание между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия, в том числе на парламентском уровне. На протяжении лет молдо-германские отношения развиваются по нарастающей, и Германия продолжает оставаться настоящим партнером, поддерживающим проводимые реформы по модернизации нашей страны. Уверена, что интенсификация отношений стратегического партнерства между нашими странами позволит максимально освоить реальный потенциал двустороннего сотрудничества, – подчеркнула она на своей странице в соцсети.

Пользуясь случаем, Зинаида Гречаный вновь подтвердила заинтересованность Республики Молдова в продвижении двустороннего диалога, обеспечении преемственности нашего сотрудничества в различных областях, в том числе на парламентском уровне.

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