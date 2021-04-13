Спикер выступила за экстренную вакцинацию учителей

Спикер выступила за экстренную вакцинацию учителей
Вопросы управления пандемической ситуацией обсудили накануне во время оперативного совещания председателя парламента с членами действующего правительства во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем. Представители кабинета министров изложили информацию об эволюции пандемии в контексте мер, введенных в результате объявления чрезвычайного положения. 

Были отмечены снижение числа инфицированных COVID-19, а также важность сохранения ограничительных мер для дальнейшего обеспечения контроля над ситуацией в области общественного здравоохранения.

Также была обсуждена тема обеспечения медицинской системы вакцинами. В частности, была подчеркнута необходимость экстренной иммунизации учителей, чтобы учащиеся начальной школы могли как можно скорее вернуться к занятиям с физическим присутствием в классе.

Стороны также рассмотрели действия по поддержке социально-экономической сферы, в том числе путем продвижения депутатами от разных фракций законопроектов, призванных смягчить влияние кризиса и требующих поддержки правительства для реализации на практике.


Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md