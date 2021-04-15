Спикер выступила за интенсификацию отношений с Азербайджаном

– Во время встречи мы обсудили пандемическую и социально-экономическую ситуацию в наших странах, отметив наличие общих задач – вакцинация населения и ответственность властей за жизнь и здоровье людей. Публичные массовые мероприятия допустимы только в том случае, если граждане вакцинированы и не подвержены риску заражения. Рассмотрели также торгово-экономические и инвестиционные связи между Молдовой и Азербайджаном, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.