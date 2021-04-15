Спикер выступила за интенсификацию отношений с Азербайджаном

Республика Молдова и Азербайджан, как многонациональные государства, должны активно обмениваться опытом для обеспечения эффективного применения правовых норм защиты прав и свобод этнических групп, проживающих на территории наших государств. Об этом Зинаида Гречаный говорила с Председателем Парламента (Милли Меджлиса) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой во время встречи, которая состоялась на полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
Стороны выступили за интенсификацию и развитие отношений на уровне парламентских и правительственных групп.
– Во время встречи мы обсудили пандемическую и социально-экономическую ситуацию в наших странах, отметив наличие общих задач – вакцинация населения и ответственность властей за жизнь и здоровье людей. Публичные массовые мероприятия допустимы только в том случае, если граждане вакцинированы и не подвержены риску заражения. Рассмотрели также торгово-экономические и инвестиционные связи между Молдовой и Азербайджаном, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.
Спикер пригласила Председателя Парламента (Милли Меджлиса) Азербайджанской Республики Сахибе Гафарову посетить с визитом нашу страну.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии