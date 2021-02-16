Спикер выступила за активизацию молдо-австрийского сотрудничества

Зинаида Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Республике Молдова Стеллой Аваллоне. В качестве председателя парламентской группы дружбы с Австрийской Республикой в беседе принял участие и депутат ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Стороны рассмотрели сотрудничество между двумя странами в разных сферах.

Спикер отметила продуктивную деятельность первого посла Австрии в Молдове Кристин Фрайлингер и пожелала успехов новому послу. Она заверила Стеллу Аваллоне в готовности к эффективному сотрудничеству для развития молдо-австрийских отношений.

– Высоко оценила партнерские отношения, установленные между Республикой Молдова и Австрией в различных сферах, а также выразила благодарность за солидную поддержку, оказанную нашей стране правительством этого государства. Молдова получает постоянную поддержку как процесса реализации отраслевых реформ, так и в рамках программ помощи, влияние которых граждане чувствуют в реальности. Призвала к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества между нашими государствами, в том числе к интенсификации парламентского диалога. В этом контексте мы обсудили вопросы подготовки к Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится в этом году в Вене. Австрийские власти будут уделять особое внимание надлежащей подготовке этого международного форума с учетом развития ситуации в области здравоохранения в мире, – сообщила Гречаный на своей странице в соцсети.

Она также отметила значительное присутствие австрийских компаний в Молдове, выразив уверенность в том, что есть потенциал для увеличения инвестиций из Австрии в экономику нашей страны. Была также отмечена необходимость активизировать молдо-австрийский политический диалог на высшем уровне, в том числе путем организации взаимных визитов.