Спикер провела встречу с послом США в Молдове

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили реформы, начатые в различных областях, а также вопросы парламентской деятельности и законодательной повестки с учетом выхода депутатов из режима самоизоляции.

Спикер отметила, что большинство постоянных парламентских комиссий собрались сегодня на заседания, а во второй половине дня будет созвано Постоянное бюро для определения тем, которые будут рассмотрены на следующем пленарном заседании парламента, запланированном на завтра. Важным проектом, который предстоит рассмотреть на пленарном заседании, является проект Закона о некоммерческих организациях, подчеркнула она.

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