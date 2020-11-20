Спикер провела встречу с послом России (ФОТО)

Зинаида Гречаный и Олег Васнецов обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Стороны подчеркнули очень хороший уровень партнерства и взаимодействия между нашими странами и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах, в том числе на уровне парламентов.
Они также обсудили политические события в нашей стране, в том числе ситуацию в законодательном органе.
– Рассказала о приоритетах парламента Молдовы на ближайший период. Отметила конструктивный характер пленарного заседания в четверг, когда почти все законопроекты были приняты либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов депутатов. Договорились поддерживать продуктивный диалог в целях хорошего взаимодействия между нашими странами, в интересах граждан обоих государств, – отметила спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.
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