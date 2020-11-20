Спикер провела встречу с послом России (ФОТО)

– Рассказала о приоритетах парламента Молдовы на ближайший период. Отметила конструктивный характер пленарного заседания в четверг, когда почти все законопроекты были приняты либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов депутатов. Договорились поддерживать продуктивный диалог в целях хорошего взаимодействия между нашими странами, в интересах граждан обоих государств, – отметила спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.