Спикер провела встречу с послом Японии в Молдове

0

Спикер провела встречу с новым послом Японии в Республике Молдова Ёсихиро Катаяма, во время которой стороны обменялись мнениями по повестке молдо-японских отношений.

В частности, они рассмотрели вопросы кризиса, вызванного COVID-19. Зинаида Гречаный поблагодарила власти и народ Японии за поддержку, оказанную Молдове в этот трудный период, а также за техническую помощь, предоставленную за все время с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.

– Отметила, что Япония является надежным партнером и хорошим другом Молдовы, о чем свидетельствует серьезная поддержка, оказанная в сферах сельского хозяйства, науки и образования, медицины, окружающей среды и культуры, путем предоставления финансовой помощи. Призвала к расширению экономического сотрудничества и подчеркнула заинтересованность властей страны в привлечении новых японских инвестиций, в том числе в промышленные платформы, которые будут созданы в районах. Поздравила господина Ёсихиро Катаяму с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Молдова, пожелала дипломату успехов и подтвердила готовность к диалогу и сотрудничеству, – подчеркнула спикер на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.