Спикер провела новое заседание с участием членов кабмина по вопросу закупки вакцин от коронавируса

Спикер провела новое заседание с участием членов кабмина по вопросу закупки вакцин от коронавируса

Зинаида Гречаный провела новое рабочее совещание с участием членов действующего правительства во главе с врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Он подтвердил, что кабмину удалось изыскать финансовые средства, необходимые для закупки вакцин от коронавируса, как следствие обращения, с которым спикер выступила ранее.

Порядок закупки вакцин будет обсуждаться на заседании Постоянного бюро парламента с участием врио премьер-министра и государственных секретарей отраслевых министерств.

Кроме того, в ходе совещания была изучена возможность закупки вакцины в отступление от положений Закона о государственных закупках, учитывая тревожный рост уровня заболеваемости COVID-19 и особенно числа смертельных случаев. Зинаида Гречаный подчеркнула, что в нынешней крайне сложной ситуации необходимо как можно скорее запустить массовую вакцинацию населения, чтобы остановить волну пандемии и предотвратить возможное ухудшение положения дел.

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