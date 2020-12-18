Спикер провела беседу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства

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Зинаида Гречаный провела сегодня онлайн встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели. Стороны обсудили нынешнюю стадию отношений сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским союзом и перспективы их развития в свете последних политических событий в нашей стране.

Они подчеркнули важность прогресса в реализации ключевых реформ с целью дальнейшего укрепления взаимодействия между нашей страной и ЕС.

Спикер поблагодарила Евросоюз за постоянную многостороннюю поддержку Республики Молдова и подтвердила важность стратегического диалога для достижения успехов в проведении реформ и в различных областях развития страны.

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