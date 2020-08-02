Спикер поздравила железнодорожников с их профессиональным праздником

0

Традиционно в первое воскресенье августа в Молдове отмечается День железнодорожника. В связи с этим профессиональным праздником председатель Парламента РМ передала самые теплые поздравления и пожелания добра и благополучия всем работникам и ветеранам данной отрасли.

– Уважаемые железнодорожники, мы высоко ценим ваш ответственный труд по обеспечению слаженной работы железнодорожной сети – ключевого звена транспортной системы страны. Руководство государства четко понимает, насколько важны меры по развитию этой отрасли, включая обновление подвижного состава и железнодорожных путей. С радостью отмечаю перемены к лучшему в этом направлении и поздравляю Госпредприятие «Железные дороги Молдовы» с закупкой новых современных локомотивов, приобретенных недавно с помощью европейских партнеров. Обязуемся активизировать усилия для развития отрасли, улучшения условий труда железнодорожников и качества обслуживания пассажиров, увеличения объема грузоперевозок и доходов в государственный бюджет, – отметила она.

По случаю профессионального праздника железнодорожников Зинаида Гречаный подписала дипломы парламента, которые присуждены ряду сотрудников ГП «Железные дороги Молдовы» в знак высокой благодарности за превосходную работу, преданность делу и существенный вклад в укрепление и постоянный рост эффективности железнодорожных услуг. Спикер пожелала всем железнодорожникам дальнейших успехов, надежных партнеров и коллег, довольных пассажиров, а также, чтобы их путь всегда был счастливым.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.