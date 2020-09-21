Спикер поздравила своего армянского коллегу с Днём независимости

0

Зинаида Гречаный направила Председателю Национального Собрания Республики Армения Арарату Мирзояну поздравительное послание по случаю Дня независимости этой страны.

Спикер выразила надежду, что конструктивные межпарламентские отношения, культурные и исторические связи наших стран, продвижение ценностей демократии и свободы, внесут свой вклад в дальнейшее развитие двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Армения. Она также передала пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания каждой армянской семье.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.