Спикер поздравила своего армянского коллегу с Днём независимости

Спикер поздравила своего армянского коллегу с Днём независимости

Зинаида Гречаный направила Председателю Национального Собрания Республики Армения Арарату Мирзояну поздравительное послание по случаю Дня независимости этой страны. 

Спикер выразила надежду, что конструктивные межпарламентские отношения, культурные и исторические связи наших стран, продвижение ценностей демократии и свободы, внесут свой вклад в дальнейшее развитие двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Армения. Она также передала пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания каждой армянской семье.

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