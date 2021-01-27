Спикер поздравила сотрудников Службы госохраны с годовщиной создания ведомства

– Прошедший 2020-й год был трудным, полным вызовов и сложных ситуаций, но даже в этих условиях вы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и преданность службе. Убеждена, что накопленный опыт, профессиональная ценность каждого сотрудника, отличная подготовка персонала в целом будут и далее способствовать развитию учреждения и укреплению его имиджа в стране и за рубежом. От имени Парламента Республики Молдова и себя лично желаю всем сотрудникам и сотрудницам Службы государственной охраны, а также членам их семей здоровья, благополучия, успехов и как можно больше счастливых моментов в жизни! – отметила спикер.