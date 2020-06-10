Спикер поздравила сотрудников Пограничной полиции с профессиональным праздником

Послание председателя Парламента РМ, председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный по случаю 28-й годовщины создания Пограничной службы Республики Молдова.

Уважаемые сотрудники Генерального инспектората Пограничной полиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и искренне желаю вам здоровья, мира и процветания!

Выражаю благодарность всем сотрудникам пограничной полиции, которые ежедневно проявляют самоотверженность, демонстрируют профессиональную компетенцию и эффективность в поддержании режима государственной границы и повышении уровня безопасности.граждан.

На протяжении 28 лет институт пограничной службы прошел через несколько этапов реформирования для достижения стратегической цели превращения в современное и эффективное полицейское учреждение, сравнимое и соответствующее аналогичным структурам других государств.

В нынешний период пандемии Пограничной полиции удалось успешно противостоять вызовам в процессе контроля и разрешения пересечения государственной границы Республики Молдова лицами и транспортными средствами. Согласно полученным результатам, Пограничная полиция доказала свой профессионализм.

По случаю профессионального праздника желаю вам много достижений как в профессиональном, так и в личном плане. Пусть ваши усилия увенчаются большими успехами на благо народа и страны!