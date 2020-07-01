Спикер поздравила сотрудников Государственной налоговой службы с юбилеем создания ведомства

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30 лет назад государственная налоговая инспекция начала свою деятельность в Республике Молдова. 1 июля считается датой образования Государственной налоговой службы Республики Молдова.

В течение трех десятилетий значение налоговой службы для государства постоянно возрастало. От ее безупречного функционирования зависит сбор доходов бюджета и, соответственно, финансирование социальных программ и инвестиционных проектов, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента.

Она подчеркнула, что способность государства повышать качество жизни граждан прямо пропорциональна хорошей деятельности налоговой службы. Более того, у сотрудников налоговой службы есть важная миссия – помочь налогоплательщикам соблюдать налоговое законодательство, чтобы выполнение обязательств было не бременем, а естественным и сбалансированным процессом.

– От имени парламента я выражаю глубокую благодарность нынешним и бывшим сотрудникам налоговых органов за их ответственную и самоотверженную работу в интересах государства и граждан страны. Уважаемые сотрудники Государственной налоговой службы, всех ее подразделений, поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам и в дальнейшем соответствовать ожиданиям общества и высоким требованиям, предъявляемым к этой сложной и престижной профессии, – добавила Зинаида Гречаный.

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