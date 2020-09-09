Спикер поздравила руководство Таджикистана с национальным праздником

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По случаю Дня независимости Таджикистана Зинаида Гречаный направила поздравительные послания Председателю Верхней палаты Высшего собрания (Маджлиси Милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан Рустаму Эмомали и Председателю Нижней палаты Высшего собрания (Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли) Республики Таджикистан Зокирзоду Махмадтоиру.

Спикер выразила уверенность, что дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества между странами, в том числе на парламентском уровне, будет и впредь играть значительную роль в развитии молдавско-таджикских отношений. Она также передала сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, мира, счастья и благополучия всему таджикскому народу.

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