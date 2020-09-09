Спикер поздравила руководство Таджикистана с национальным праздником

Спикер поздравила руководство Таджикистана с национальным праздником

По случаю Дня независимости Таджикистана Зинаида Гречаный направила поздравительные послания Председателю Верхней палаты Высшего собрания (Маджлиси Милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан Рустаму Эмомали и Председателю Нижней палаты Высшего собрания (Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли) Республики Таджикистан Зокирзоду Махмадтоиру. 

Спикер выразила уверенность, что дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества между странами, в том числе на парламентском уровне, будет и впредь играть значительную роль в развитии молдавско-таджикских отношений. Она также передала сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, мира, счастья и благополучия всему таджикскому народу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md