Спикер поздравила государственных служащих с их профессиональным праздником

Спикер поздравила государственных служащих с их профессиональным праздником

Работа государственных служащих очень ответственна и требует большой самоотдачи. От них зависит то, как люди понимают и воспринимают деятельность государственных учреждений, подчеркнула Зинаида Гречаный. 

– Вы стоите за всеми государственными процессами – от инициативы до принятия и реализации законодательного акта. Это движение вы поддерживаете как на местном, так и на центральном уровне. Сегодня в структурах органов государственной власти на разных уровнях работают сотни профессиональных государственных служащих, – отметила она. 

В День государственного служащего она пожелала всем причастным к этому празднику крепкого здоровья, настойчивости, благодарности в процессе взаимодействия с гражданами страны, а также больших достижений на благо народа и государства Республика Молдова.

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