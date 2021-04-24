Спикер обсудила с российской делегацией судьбу молдавских мигрантов в РФ

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Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с депутатом Государственной Думы России Виктором Селиверстовым и исполняющим обязанности Руководителя Аппарата Комитета по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Анатолием Середой. В беседе также приняли участие Посол Российской Федерации в нашей стране Олег Васнецов и первый секретарь Посольства Татьяна Псарева.

Спикер повторила искренние слова благодарности за решение властей Российской Федерации предоставить Республике Молдова партию из 182 тысяч доз вакцины от коронавируса Sputnik V в качестве гуманитарной помощи.

Мы обсудили с российскими официальными лицами политическую, социально-экономическую и пандемическую ситуацию в Молдове, подчеркнули важность развития межпарламентских отношений между двумя странами и активизации диалога между парламентскими комиссиями и группами дружбы. Рассмотрели ещё одну важную тему – положение молдавских мигрантов в Российской Федерации и облегчение доступа к рынку труда и их социальной защиты, особенно сейчас, в условиях глобальной пандемии, – сообщила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

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