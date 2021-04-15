Спикер молдавского парламента приглашена с визитом в Узбекистан

На полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Сената Парламента Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Стороны обменялись мнениями о глобальной пандемической ситуации и состоянии дел в наших государствах, об опыте и способах борьбы с коронавирусом, в том числе о важности вакцинации населения. Другой затронутой темой было двустороннее сотрудничество, в том числе на уровне парламентов.
Они также обсудили вопросы, касающиеся первой встречи Группы дружбы со странами Центральной Азии в рамках Парламента Республики Молдова, которая состоится 21 апреля в формате видеоконференции.
– Танзила Нарбаева приветствовала инициативу и высказалась за активизацию двусторонних отношений между нашими странами на всех уровнях. Я была удостоена чести быть приглашенной посетить с визитом Республику Узбекистан, – сообщила Гречаный на своей странице в соцсети.
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