Спикер молдавского парламента приглашена с визитом в Узбекистан

На полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Сената Парламента Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Стороны обменялись мнениями о глобальной пандемической ситуации и состоянии дел в наших государствах, об опыте и способах борьбы с коронавирусом, в том числе о важности вакцинации населения. Другой затронутой темой было двустороннее сотрудничество, в том числе на уровне парламентов.