Спикер: Миллиард должны вернуть те, кто его украл, а не граждане (ВИДЕО)

“А для этого должны очень хорошо поработать прокурор и правоохранители. Не депутаты должны подменять собой следственные органы”, – заявила в рамках передачи на “НТВ Молдова” Зинаида Гречаный.
Спикер напомнила, что социалисты предложили еще в 2016 году отменить скандальный “закон о миллиарде”. А в последней избирательной кампании людям это обещали и вовсе все участники предвыборной гонки.
– Я хочу посмотреть, кто из них пойдёт в Конституционный суд, чтобы аннулировать это решение, – сказала она.
Она добавила, что закон уже был промульгирован и вскоре вступит в силу. Оставшиеся за счёт этого в госбюджете средства предлагается направить в помощь фермерам.
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не будь-те наивными, никто не вернет ни баня, так как в краже принимала участие вся верхушка парламента, не будут-же они сажать в тюрьму себя любимых.