Спешили к врачу: пожилая пара попала под машину в Тирасполе

Спешили к врачу: пожилая пара попала под машину в Тирасполе

ДТП произошло этим утром. Мужчина 54 лет передвигался на Audi. Пожилые супруги переходили дорогу в неустановленном месте.

Водитель совершил наезд на пешеходов. Пенсионеры с ушибами и ссадинами были доставлены в больницу, пишет mvdpmr.org.

Водитель пояснил, что пешеходы на дороге появились неожиданно, он их заметил поздно. По словам пострадавших, они опаздывали на приём к врачу, поэтому решили перейти дорогу не по “зебре”.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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