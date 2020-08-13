Спецрежим в молдавских тюрьмах продлили до конца августа

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В связи с угрозой распространения коронавируса нового типа специальные меры в пенетенциарных учреждениях Молдовы были продлены до 31 августа.

Таким образом, заключённые не смогут претендовать на переводы в другие пенитенциарные учреждения по личному запросу или запросу родственников. Исключением являются те случаи, когда это необходимо для безопасности осужденного, либо его госпитализации.

Кроме того, заключённые могут принимать посылки только после тщательной их дезинфекции. А сотрудники пенитенциаров, которые принимают посылки, должны соблюдать все меры индивидуальной защиты.

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