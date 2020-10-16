Спецоперация в Яловенах: спасатели вытащили 300-килограммовую корову из ямы (ФОТО)

Спецоперация в Яловенах: спасатели вытащили 300-килограммовую корову из ямы (ФОТО)

Корова упала в яму глубиной 3 метра. На её вызволение понадобилось около часа. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл в селе Кэрбуна. Хозяйка животного обратилась за помощью вчера утром. На место прибыл экипаж пожарных. Специалисты установили, что корова весом 300 кг упала в 3-метровую яму. Её удалось вытащить с помощью спецтехники.

Стоит отметить, что с начала 2020 года сотрудники ГИЧС спасли 394 животных.

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