Спецоперация “Автобус”: выявлено более 100 нарушений (ВИДЕО)

Спецоперация “Автобус”: выявлено более 100 нарушений (ВИДЕО)

В рамках спецоперации “Автобус” сотрудники Национального инспектората общественной безопасности принимают меры по предотвращению случаев несоблюдения ПДД водителями. 

По данным пресс-службы ведомства, с начала кампании было проведено 7 специальных проверок и организовано 4 фильтра, в рамках которых правоохранители провели осмотр пассажирского транспорта. В результате были выявлены такие нарушения, как: технические дефекты в тормозной системе или рулевом механизме, в устройствах освещения или сигнализации, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без необходимого разрешения, несанкционированное размещение на транспортных средствах рекламы, нарушение правил регистрации транспортных средств и т.д.

Было составлено 105 протоколов о правонарушениях в отношении водителей и 10 протоколов в отношении должностных лиц, которые допустили выезд несоответствующих транспортных единиц.

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