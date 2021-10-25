Спецкомиссия проинспектировала все квартиры в доме на Буюканах, где случился пожар

Спецкомиссия проинспектировала все квартиры в доме на Буюканах, где случился пожар

Сотрудники мунпредприятий по жилищным услугам и управлению жилым фондом, а также все ответственные сотрудники претуры были вовлечены в ликвидацию последствий пожара в мансарде многоквартирного дома по улице Ион Пеливан, 17/3.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, были очищены все коридоры и лестницы в многоквартирном доме с 5 по 1 этаж, а также проведены работы вокруг дома.

Жителям помогли привести в порядок квартиры, а на 6-м этаже люди могли войти, чтобы забрать оставшиеся вещи.

Комиссия, в которую входят пожарные, полиция, руководитель ассоциации, ответственной за дом, и сотрудники претуры сектора Буюканы проинспектировали все квартиры в доме, и по каждой квартире будет составлен протокол, – отметил градоначальник.

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