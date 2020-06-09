Специальная рабочая группа проверит качество ремонта столичных улиц

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Примария Кишинёва создаст рабочую группу для проверки ремонта улиц столицы.

Расходы и сроки выполнения работ по ремонту улиц будут обнародованы. Мы попросили, чтобы работы на каждом участке дороги выполнялись качественно, и чтобы была предоставлена ​​гарантия. Все улицы и тротуары, на которых проводятся работы, будут обозначены на созданной примарией карте, – сообщил примар Ион Чебан.

Он добавил, пишет moldpres.md, что на этой неделе будут опубликованы документы с экспертизой ремонтных работ, проведённых на проспекте Штефана чел Маре и улице Иона Крянгэ. Те, кто покажет некачественную работу, будут привлечены к ответственности и уволены.

Примария Кишинёва не может позволить себе ремонтировать одну и ту же яму десять раз. Я лично осмотрю строительные площадки, – подчеркнул градоначальник.

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