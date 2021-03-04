Специальная парламентская комиссия заслушает директора ЖДМ

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Специальная парламентская комиссия, созданная по инициативе ПСРМ, заслушает директора предприятия “Железные дороги Молдовы” по вопросу задолженностей по заработным платам. К такой договорённости сегодня пришли председатель комиссии, депутат Партии социалистов Олег Липский и сотрудники ЖДМ.

Работники “Железной дороги Молдовы” попросили депутатов принять необходимые меры для выплаты в кратчайшие сроки зарплат, а также компенсировать им потери, образовавшиеся в результате того, что заработные платы не выплачивались вовремя с 2015 года. Было решено заслушать на следующей неделе на заседании комиссии директора ЖДМ, а на основании представленной им информации решить, какими будут следующие шаги для выхода из сложившейся ситуации.

Напомним, ранее депутат ПСРМ Петру Бурдужа предупреждал, что государство рискует потерять ЖДМ, если не будут приняты срочные меры для спасения данного предприятия. Долги “Железной дороги Молдовы” на данный момент составляют 665 миллионов леев, из которых 92 миллиона касаются зарплат.

По инициативе социалистов в парламенте была создана специальная комиссия, которая изучит ситуацию на ЖДМ. В состав комиссии вошли представители всех парламентских фракций.

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