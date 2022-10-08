Специалисты: спрос на грецкий орех из Молдовы пока отсутствует

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Как утверждают в Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Республики Молдова, несколько крупных сельхозпредприятий уже сформировали первые экспортные партии грецкого ореха урожая-2022 (в скорлупе). Однако сроки поставок пока не определены, хотя в случае запроса со стороны европейских партнёров-покупателей они могли бы быть осуществлены уже на нынешней неделе. По словам специалистов отраслевого союза, такая же ситуация сложилась у ореховодов Румынии.

Представители организации надеются, что определённые подвижки в вопросах экспорта сортового ореха в скорлупе произойдут в результате диалога молдавских трейдеров с традиционными покупателями, который состоится на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства SIAL 2022 в Париже (15-19 октября). Тогда же, вероятно, будет согласован и «коридор стартовых цен» на этот товар. Предварительные контакты показывают, что он, скорее всего, будет мало отличаться от прошлогоднего диапазона – 2,4-2,8 евро/кг (на орех сортов «Песчанский», «Фернор», «Франкет», «Лара», «Чандлер» и т. п.). С учётом дорогой логистики, это означает, что закупочные цены на сортовой орех в скорлупе в лучшем случае будут близки к стартовому прошлогоднему уровню – около 25 леев/кг.

Также отдельные трейдинговые компании Молдовы начали заготовку пробных партий ядра грецкого ореха. Процесс идёт очень медленно, так как объявленные первые закупочные цены ниже прошлогодних (около 100 леев/кг).

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