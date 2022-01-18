Специалисты рассказали, как правильно участвовать в традиционных крещенских купаниях

Специалисты рассказали, как правильно участвовать в традиционных крещенских купаниях

Ежегодно ГИЧС проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев в период крещенских купаний.

Так, специалисты напоминают гражданам о необходимости соблюдения следующих мер безопасности:

  • Купаться рекомендуется только в специально отведённых местах, оборудованных лестницами или ступенями;
  • Перед погружением в холодную воду тело необходимо разогреть;
  • Пребывание в холодной воде не должно длиться более 10 секунд;
  • После выхода из воды необходимо хорошо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду во избежание переохлаждения.

Специалисты также предупреждают о том, что скопление людей на льду водоёмов, нахождение на них детей без присмотра взрослых и купание в состоянии алкогольного опьянения запрещены.

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