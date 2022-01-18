Специалисты рассказали, как правильно участвовать в традиционных крещенских купаниях

0

Ежегодно ГИЧС проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев в период крещенских купаний.

Так, специалисты напоминают гражданам о необходимости соблюдения следующих мер безопасности:

Купаться рекомендуется только в специально отведённых местах, оборудованных лестницами или ступенями;

Перед погружением в холодную воду тело необходимо разогреть;

Пребывание в холодной воде не должно длиться более 10 секунд;

После выхода из воды необходимо хорошо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду во избежание переохлаждения.

Специалисты также предупреждают о том, что скопление людей на льду водоёмов, нахождение на них детей без присмотра взрослых и купание в состоянии алкогольного опьянения запрещены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.