Специалисты рассказали, как правильно участвовать в традиционных крещенских купаниях

Ежегодно ГИЧС проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев в период крещенских купаний.
Так, специалисты напоминают гражданам о необходимости соблюдения следующих мер безопасности:
- Купаться рекомендуется только в специально отведённых местах, оборудованных лестницами или ступенями;
- Перед погружением в холодную воду тело необходимо разогреть;
- Пребывание в холодной воде не должно длиться более 10 секунд;
- После выхода из воды необходимо хорошо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду во избежание переохлаждения.
Специалисты также предупреждают о том, что скопление людей на льду водоёмов, нахождение на них детей без присмотра взрослых и купание в состоянии алкогольного опьянения запрещены.
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