Специалисты СИБ проверили склады некоторых экономических агентов

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Сотрудники Антитеррористического центра Службы информации и безопасности и Агентства технического надзора провели внезапные проверки нескольких лицензированных экономических агентов, занимающихся импортом, хранением и выполнением работ со взрывчатыми материалами. Как сообщает пресс-служба СИБ, в результате у трёх хозяйствующих субъектов был выявлен ряд нарушений. Один из агентов лишился лицензии.

Как сообщает сообщает moldpres.md, он получил документ с нарушением положений закона. Кроме того, в ходе проверки было выявлено: отсутствие запрещающих знаков и сигнализации об опасности проникновения в зону; неисправность тревожной кнопки; отсутствие системы видеонаблюдения; неэффективная система освещения; отсутствие средств для поддержания необходимой температуры и влажности; расположение склада на территории другого экономического агента со свободным доступом третьих лиц; отсутствие плана эвакуации и т. д. В связи с эти лицензия экономического агента была аннулирована Агентством государственных услуг, о чём также был уведомлён Национальный антикоррупционный центр.

Ещё один незаконный склад обнаружили на территории известнякового карьера в непосредственной близости от нитки газопровода. Хранилище не соответствовало условиям, предусмотренным нормами законодательства, и не имело специальной лицензии, пишет источник.

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