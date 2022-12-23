Специалисты рекомендуют сократить потребление сахара во время зимних праздников

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья рекомендуют сократить потребление сахара в период зимних праздников – в частности, не злоупотреблять сладкими напитками и кондитерскими изделиями.

Как отметили в ведомстве, рекомендация направлена ​​на предотвращение негативных последствий для здоровья и в контексте данных последнего отчёта STEPS — Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Молдова.

По данным анализа, более шести из десяти взрослых (63,9%) в нашей стране имеют избыточный вес, а четверть населения (22,7%) – ожирение. В то же время средние значения окружности живота – 87,3 см у женщин и 93,6 см у мужчин – свидетельствуют о повышенном риске метаболических осложнений, таких как повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда или сахарный диабет.

Эксперты утверждают, что добавление сахара в пищу и напитки может создать проблемы для организма, и рекомендуют заменить его. Взрослых призывают не давать детям кондитерские изделия, а предлагать вместо них фрукты, отмечает moldpres.md.

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