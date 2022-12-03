Специалисты рассказали, как выбрать ёлку к Новому году

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До Нового года осталось чуть меньше месяца. Ёлочные базары уже начинают работу, и люди задумываются, какую ель на праздник лучше купить – искусственную или живую. Эксперты отметили, что у обоих вариантов есть плюсы и минусы, и дали советы по выбору новогоднего дерева.

– Покупая живую ель или сосну в специальной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерб экологии: те деревья, которые продаются, выращены в питомниках специально к праздникам, – утверждают специалисты.

Отдать предпочтение живому дереву или искусственной ёлке – каждый решает для себя сам, однако стоит помнить, что искусственные ели могут быть сделаны из токсичных материалов, а разлагаются в земле они около 100 лет.

Если вы решили выбрать живую ёлку, убедитесь, что она была срублена недавно. Такое дерево имеет насыщенный зелёный цвет, мягкую и эластичную хвою, а также отличается пирамидальной формой и круговым расположением ветвей. В то же время старое дерево не источает запаха хвои, у него сухие и ломкие иголки, и даже могут быть повреждения на стволе.

При выборе ели эксперты рекомендуют её встряхнуть, чтобы убедиться, что с неё не будет опадать большое количество иголок. Важно, чтобы обхват ствола ели был больше 6 сантиметров, а оптимальная высота от нижних ветвей до верхушки дерева – один-полтора метра.

Как ещё можно проверить качество ели:

Согнуть ветку – она не должна ломаться;

Встряхнуть ёлку;

Потереть иголки – они должны выделять масло.

Как правило, на ёлочных базарах продают ели, сосны и пихты. У каждого варианта есть свои плюсы. Так, ель отличают ярко выраженный хвойный аромат и аккуратная форма, сосны медленно осыпаются и точно простоят в квартире до самого конца праздников, а пихты любят за хороший внешний вид, передаёт tass.ru.

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