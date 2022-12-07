Специалисты рассказали, как выбрать искусственную ель и безопасные игрушки

Специалисты рассказали, как выбрать искусственную ель и безопасные игрушки

В Государственной инспекции по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей отметили, что новогоднее дерево должно быть с прямым основанием и достаточной устойчивостью.

Материал некачественной искусственной ели может выделять вредные химические вещества, особенно под воздействием света и свечей. Поэтому покупатель должен убедиться в отсутствии стойкого специфического запаха химикатов.

Специалисты призывают воздержаться от покупки стеклянных украшений, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Не рекомендуется приобретать украшения с мелкими деталями, так как они могут быть опасны для детей и домашних животных, пишет moldpres.md.

Следует помнить, что ёлочные игрушки не считаются детскими игрушками по регламенту безопасности. У них нет сертификата о соответствии и они не подлежат обязательной оценке на предмет безвредности.

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