Специалисты рассказали, как избежать пищевых отравлений в летний период

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Пищевые отравления происходят в любое время года, но больше всего их летом. Повышенная температура воздуха способствует быстрой порче продуктов. Даже хранящаяся в холодильнике еда может преждевременно испортиться.

Избежать пищевых отравлений можно. О том, какие правила для этого необходимо соблюдать, рассказал заведующий санитарно-гигиеническим отделом Рыбницкого центра гигиены и эпидемиологии Александр Тизул.

Летом при выборе продуктов нужно быть особенно внимательными и обязательно проверять дату изготовления и длительность хранения. Если еда долго хранится в холодильнике, её лучше не употреблять, даже если у пищи нормальный запах и свежий вид, пишет novostipmr.com.

Пренебрежение правилами личной гигиены и плохо вымытые овощи и фрукты – одни из самых распространённых причин пищевых отравлений в летний период. Ещё один важный момент – сочетаемость продуктов. Летом, при изобилии фруктов, овощей и ягод, хочется попробовать всё и сразу. Но в такой ситуации органическая несовместимость продуктов питания может привести к развитию процесса брожения в организме, из-за чего увеличивается вероятность пищевого отравления. К расстройству желудка приводит употребление большого количества фруктов, особенно неспелых. Плоды, которые ещё не дозрели, вызывают нарушение деятельности ЖКТ.

Пищевое отравление сопровождается следующими симптомами: тошнотой и рвотой (организм реагирует на появление в нём вредных веществ и пытается избавиться от их присутствия), диареей, головной болью, повышенной температурой. При появлении одного из перечисленных признаков лучше всего незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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