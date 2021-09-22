Специалисты призывают граждан покупать грибы только в авторизованных местах

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В этом году в Молдове большой урожай грибов, в особенности в центре и на севере страны. В связи с этим специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов призывают граждан быть предельно внимательными во избежание отравления.

Так, НАБПП рекомендует покупать грибы только в специально оборудованных и авторизованных местах и избегать приобретения продукта на улице с рук. Употреблять грибы в пищу следует только после тщательной термической обработки.

На прошлой неделе 15 человек были госпитализированы с отравлением грибами.

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