Специалисты призывают граждан Молдовы не бояться вакцинироваться от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Республике Молдова будет проводиться добровольно и бесплатно, однако уровень согласия на неё среди населения всё ещё довольно низок.

Специалисты призывают людей доверять вакцинам, которые поступят в страну, поскольку они одобрены на международном уровне. Об этом заявил эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебану. По его словам, среди населения было проведено несколько опросов. Согласие сделать себе прививку выразили 31% респондентов.

– Лучше сделать прививку и понять, что мы практически предотвращаем заражение COVID-19. Даже если вакцина не на 100% эффективна, она поможет избежать тяжёлых осложнений, – отметил Алексей Чебан.

По его словам, во всём мире введено около 170 миллионов доз вакцины. Побочные реакции составляют менее 1%. Они лёгкие, быстро проходят и не требуют лечения, передаёт ipn.md.

Первой категорией людей, допущенных к плановой вакцинации, являются медицинские работники, в первую очередь из отделений реанимации и находящиеся на передовой борьбы с COVID-19. Впоследствии будут привиты все медицинские работники, независимо от того, работают ли они в государственных или частных учреждениях. После этого будут вакцинированы сотрудники приютов и центров размещения. Два этапа планируется завершить примерно за 3-6 месяцев. На третьем этапе вакцина будет предоставлена населению в целом. А пока власти надеются, что осведомленность и согласие будут расти.

На первом этапе ожидается поступление в РМ 24,5 тысяч доз Pfizer. В конце февраля поступят и вакцины Astra Zeneca. Это порядка 156 тысяч доз, в зависимости от имеющихся запасов. На данный момент вакцинация детей и беременных женщин не проводится, поскольку эти категории не участвовали в исследованиях.

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