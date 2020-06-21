Специалисты предупреждают о рисках пожаров во время уборки урожая

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Приближается начало уборки зерновых. Ответственный и важный момент для фермерских хозяйств. В это время перед работниками сельского хозяйства стоят две основные задачи – в кратчайшие сроки убрать созревшие зерновые и сохранить их. Но крайне необходимо помнить о правилах безопасности, чтобы защитить поля от пожаров.

Особую значимость при проведении хлебоуборочных работ приобретает обеспечение пожарной безопасности. Огонь может за короткое время уничтожить плоды длительного, напряжённого труда земледельцев. Сберечь хлеб от пожаров — задача непосредственных участников уборки, передаёт gagauzinfo.md.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров во время уборки урожая являются:

искры, вылетающие из выхлопных труб двигателей тракторов, комбайнов и автомобилей;

неосторожное курение, разведение костров, небрежное обращение с факелами, используемыми для разогрева двигателей;

трение наматывающейся сырой или влажной соломы ка быстро вращающиеся валы битеров и линкеров комбайнов;

попадание соломы и горючей пыли на раскаленные части уборочных и транспортных машин;

шалости детей с огнем

Для предотвращения возгораний в летний период и сохранения урожая, необходимо выполнять следующее:

при охоте на сенокосных и выпасных угодьях, прилегающих к полям зерновых культур, применять только войлочные просаленные пыжи;

не выбрасывать непогашенные угли или золу вблизи созревшего или неубранного хлеба;

после окончания работы не оставлять трактора и комбайны в загонах;

заправку тракторов и комбайнов горючим производить не ближе 15 м от неубранных площадей;

ремонт уборочных машин с применением открытого огня или с мойкой деталей в горючих жидкостях производить на расстоянии не менее 50 м от неубранного хлеба на специально очищенных от сухой стерни площадках или на полевых дорогах;

не разрешать детям играть у массивов хлеба, на убираемых площадях, у скирд снопов, соломы, половы;

перед созреванием колосовых места прилегания хлебных полей к лесным массивам, автомобильным и железным дорогам обкашивают и опахивают полосой не менее 4м;

уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50га между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8м;

в полевых условиях заправка комбайнов топливом осуществляется вне уборочного массива с помощью топливозаправщика и при заглушенном двигателе;

трактора, комбайны самоходные шасси, косилки и автомобили допускаются к уборке урожая только после тщательной регулировки систем питания, зажигания и смазки;

все уборочные агрегаты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а выпускные трубы двигателей – исправными искрогасителями;

в местах работы комбайнов должна находиться пожарная или приспособленная для целей тушения техника.

Территориальный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Гагаузии напоминает руководителям агрохозяйств и населению о том, что сохранность урожая во время уборки зависит от их сознательного и ответственного отношения к мерам безопасности.

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