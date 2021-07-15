Специалисты предупреждают: Молдову атакует амброзия

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В этом году в нашей стране сложились благоприятные погодные условия для амброзии. Частые дожди и температура выше 30 градусов способствовали быстрому росту и развитию сорняка, который всё чаще встречается на обочинах дорог, в лесах, парках, садах и т.д.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) предупреждает, что цветение амброзии начнётся в ближайшее время, и именно в этот период она наносит основной вред здоровью человека. Поэтому очень важно уничтожить сорняк до начала его цветения. Пыльца амброзии, которая разносится ветром, может вызывать аллергическую реакцию и особенно негативно влияет на людей, страдающих астмой. Кроме того, сорняк напрямую влияет на качество и количество урожая.

В связи с этим НАБПП призывает сельхозпроизводителей, районные советы, местные органы власти, а также физических и юридических лиц систематически проверять земельные участки на наличие амброзии и своевременно её уничтожать. За бездействие в борьбе с сорняком виновных наказывают штрафами: от 3 до 12 у.е. для физических лиц, от 24 до 48 у.е. для должностных лиц, от 48 до 90 у.е. для юридических лиц.

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