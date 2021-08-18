Специалисты оценили совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

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Осенью традиционно проходит вакцинация от гриппа. В этом году она накладывается на прививочную кампанию против COVID-19. Об особенностях прививочной кампании 2021 года рассказал бывший Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление “О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов”, согласно которому интервал между прививками против гриппа и прививками против других инфекций, включая COVID-19, должен составлять не менее одного месяца, передаёт ria.ru.

– У нас наслоились две очень ответственные прививочные кампании, — говорит Геннадий Онищенко. — Ситуация усугубляется требованием жесткого соблюдения перерыва между аппликациями. В других случаях мы допускаем одновременное введение двух вакцин, у нас есть практика одновременного введения детям поливакцин в один день. Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счёт.

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