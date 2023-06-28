Специалисты не рекомендуют купаться в столичных озёрах

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Врачи не рекомендуют купаться в столичных озёрах, так как качество воды не соответствует санитарным требованиям.

Специалист Центра общественного здоровья Кишинёва Тудор Пую уточнил, что вода в озёрах соответствует бактериологическим показателям, но не химическим.

– Уже более 25 лет столичные озёра не очищают от грязи и растительности. После проливных дождей качество воды значительно ухудшается, так как заносятся отходы и тушки птиц и животных. Плачевная ситуация в зонах отдыха «Ватра», «Валя Морилор» и «Рышкань», на этих пляжах в песке были обнаружены яйца гельминтов. Таким образом, люди рискуют заболеть токсокарозом, – предупредил Пую, пишет moldpres.md.

В связи с этим гражданам рекомендуют пользоваться бассейнами, куда вода поступает из централизованных источников. Отдыхать на пляжах специалисты советуют только на одеялах, а после купания обязательно принимать душ.

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