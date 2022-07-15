Специалисты напоминают о правилах поведения в период аномальной жары

0

На всей территории Молдовы установилась жаркая погода: от +32 до +35 градусов. В связи с этим Агентство по охране окружающей среды рекомендует пожилым людям, беременным, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергикам, а также другим категориям лиц избегать пребывания на солнце и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Использование легкой одежды, а также головных уборов, зонтиков и солнцезащитных очков помогут преодолеть этот период без последствий для здоровья. Чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется больше пить, передаёт ipn.md.

При жаркой погоде также возникает опасность пожаров. В связи с этим людей призывают не разжигать огонь в открытых местах, особенно возле полей, лесных массивов и мест отдыха. Пламя нужно разводить только в специально оборудованных местах, а перед уходом его нужно обязательно потушить и засыпать землей. Бросать зажжённые сигареты и спички категорически запрещается.

Согласно предупреждению Государственной гидрометеорологической службы, в связи с отсутствием осадков и жаркой погодой, в реках Республики Молдова сохраняется низкий уровень воды. Поэтому экономическим агентам и населению рекомендуется рационально потреблять водные ресурсы.

Исключительная пожарная опасность сохранится до 22 июля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.