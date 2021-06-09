Специалисты НАОЗ оценили риск появления индийского штамма коронавируса в Молдове

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Путешествия граждан в летний период могут привести к появлению индийского штамма коронавируса в Республике Молдова. Специалисты предупреждают, что новый штамм, который уже был выявлен в Румынии, гораздо заразнее и агрессивнее, чем британский.

По мнению специалистов, снижение заболеваемости COVID-19, которое отмечается в последнее время, не должно приводить к полному ослаблению ограничений, поскольку во многих государствах наблюдается волна заражения новым индийским штаммом коронавируса, передаёт ipn.md.

– Сейчас лето, люди семьями уезжают в отпуск, и риск того, что в страну завезут новый штамм, достаточно велик. Индийский штамм гораздо заразнее, и осложнения от него намного серьезнее. Вакцины, которые сейчас имеются в Молдове, должны быть эффективными против и этого штамма. Одно можно сказать наверняка: мы не должны расслабляться, потому что вирус мутирует, – сказала координатор кампании по вакцинации Нинель Ревенко.

Специалисты НАОЗ уверены, что чем выше скорость вакцинации, тем ниже риск заражения, в том числе, индийским штаммом. Известно, что он уже обнаружен в Румынии.

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