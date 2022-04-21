Специалисты НАБПП рассказали, как выбирать продукты для пасхального стола

Специалисты НАБПП рассказали, как выбирать продукты для пасхального стола

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) дали ряд рекомендаций относительно закупки продуктов на пасхальный стол. Потребителей призвали покупать продукты питания только в авторизованных местах, в отношении которых осуществляется санитарно-ветеринарный контроль.

При покупке мяса нужно знать, что оно должно быть эластичным, от бледно-розового до тёмно-красного цвета. Чтобы определить свежесть мяса, достаточно нажать на него пальцем. Свежее мясо возвращается к своей первоначальной форме и не липнет. Срок годности мяса должен быть указан производителем на этикетке. Продавцы должны по требованию предъявить ветеринарный сертификат с указанием даты убоя и срока годности мяса или, в случае агропродовольственных рынков, ветеринарную экспертизу.

При покупке пасхального кулича нужно внимательно прочитать информацию на этикетке, проверить дату изготовления, сроки годности, изучить состав и условия хранения.

Ещё один обязательный продукт на пасхальном столе – яйца. В НАБПП отмечают, что при покупке яиц необходимо проверять их внешний вид: скорлупа должна быть чистой, твёрдой, цельной и без пятен, яйца должны быть маркированы кодом производителя и поступать из уполномоченных центров упаковки в соответствии с положениями стандартов маркетинга. Дата, указанная на яйце, является сроком годности, который не может превышать 28 дней после кладки.

Для окраски яиц потребителям рекомендуется покупать пищевые красители, должным образом упакованные/маркированные, чтобы избежать продажи краски для других целей – печати или текстиля, которые содержат токсичные соединения и могут представлять опасность для здоровья. Куличи следует покупать в упаковке. Сезонные овощи нужно приобретать в специально оборудованных и согласованных с местной публичной администрацией местах.

Чтобы исключить риск пищевого отравления, потребителям рекомендуют не покупать продукты с истёкшим сроком годности, хранить продукты в соответствии с инструкциями производителя и учитывать инструкции производителя по замораживанию, размораживанию и приготовлению.

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