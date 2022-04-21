Специалисты НАБПП рассказали, как выбирать продукты для пасхального стола

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Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) дали ряд рекомендаций относительно закупки продуктов на пасхальный стол. Потребителей призвали покупать продукты питания только в авторизованных местах, в отношении которых осуществляется санитарно-ветеринарный контроль.

При покупке мяса нужно знать, что оно должно быть эластичным, от бледно-розового до тёмно-красного цвета. Чтобы определить свежесть мяса, достаточно нажать на него пальцем. Свежее мясо возвращается к своей первоначальной форме и не липнет. Срок годности мяса должен быть указан производителем на этикетке. Продавцы должны по требованию предъявить ветеринарный сертификат с указанием даты убоя и срока годности мяса или, в случае агропродовольственных рынков, ветеринарную экспертизу.

При покупке пасхального кулича нужно внимательно прочитать информацию на этикетке, проверить дату изготовления, сроки годности, изучить состав и условия хранения.

Ещё один обязательный продукт на пасхальном столе – яйца. В НАБПП отмечают, что при покупке яиц необходимо проверять их внешний вид: скорлупа должна быть чистой, твёрдой, цельной и без пятен, яйца должны быть маркированы кодом производителя и поступать из уполномоченных центров упаковки в соответствии с положениями стандартов маркетинга. Дата, указанная на яйце, является сроком годности, который не может превышать 28 дней после кладки.

Для окраски яиц потребителям рекомендуется покупать пищевые красители, должным образом упакованные/маркированные, чтобы избежать продажи краски для других целей – печати или текстиля, которые содержат токсичные соединения и могут представлять опасность для здоровья. Куличи следует покупать в упаковке. Сезонные овощи нужно приобретать в специально оборудованных и согласованных с местной публичной администрацией местах.

Чтобы исключить риск пищевого отравления, потребителям рекомендуют не покупать продукты с истёкшим сроком годности, хранить продукты в соответствии с инструкциями производителя и учитывать инструкции производителя по замораживанию, размораживанию и приготовлению.

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