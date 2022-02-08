Специалисты Кишинёва и Санкт-Петербурга делятся опытом лечения COVID-19 у детей

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Сегодня состоялось совместное онлайн-заседание между Кишинёвом и Санкт-Петербургом в области медицины и профилактики инфицирования COVID-19 среди детей.

Как рассказал Ион Чебан, муниципальные специалисты совместно со специалистами из Санкт-Петербурга подробно обсудили тему, обменялись опытом профилактики и лечения больных. Градоначальник поприветствовал участников заседания и поблагодарил их за сотрудничество.

– В последние недели было большое количество случаев заболевания среди детей, но Кишинёв справился. Мы госпитализировали всех больных – из муниципия и со всей страны. Ещё раз большое спасибо врачам, которые, несмотря на множество проблем, справились со всеми трудностями и продолжают оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, в том числе детям, – сказал Чебан.

Он отметил, что в Кишинёве давление на медицинскую систему очень высоко, так как здесь по-прежнему сосредоточено 70% инфицированных пациентов со всей страны.

– Мы рады, что ситуация стабилизируется, а последняя волна пандемии, судя по представленным данным, отступает, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

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