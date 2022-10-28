Специалисты говорят о скором завершении пандемии COVID-19

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Летальность от новых вариантов штамма коронавируса “омикрон” невысокая, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил снижение летальности в целом на протяжении пандемии коронавируса.

– Исходная летальность уханьского вируса была на уровне 5%, а сейчас она где-то на уровне 0,3%, – уточнил вирусолог.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н​​​.И. Пирогова Владимир Никифоров считает, что пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу. Какие-то всплески заболеваемости ещё возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей, пишет vesti.ru.

Никифоров пояснил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, также пока рано судить и о том, как поведёт себя новый вариант “цербер”. Предположительно, он не будет вызывать более тяжёлое течение болезни и не станет причиной какой-то катастрофы, уточнил эксперт.

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