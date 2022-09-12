Специалисты Гидрометеослужбы пересядут на велосипеды

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Государственная гидрометеорологическая служба закупила комплект велосипедов для своих специалистов. Теперь метеорологи будут передвигаться строго на альтернативном транспорте, чтобы, как заявили в ведомстве, “обеспечить агрометеорологические наблюдения и сбор проб”.

– Каждый из нас может сделать свою деятельность более благоприятной для окружающей среды и более дружественной к людям. Учитывая долю газовых выбросов транспортных средств в загрязнении окружающей среды, считаем необходимым продвижение экологического/альтернативного транспорта и здорового образа жизни. В этом смысле, а также для облегчения передвижения специалистов, обеспечивающих агрометеорологические наблюдения и отбор проб, Государственной гидрометеорологической службой был закуплен комплект велосипедов, который был направлен специалистам на местах, – указывают в учреждении.

Использование велосипедов для передвижения специалистов учреждения не только облегчит их деятельность, часто связанную с поездками на сельскохозяйственные угодья, но и будет способствовать защите окружающей среды, считают синоптики, передаёт moldpres.md.

– Наша цель — обеспечить всех специалистов, работающих на удалённых пунктах наблюдения, экологически чистым транспортом, способствуя тем самым снижению выбросов вредных и парниковых веществ, — резюмирует ведомство.

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